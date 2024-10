Schianto nel Milanese tra un'auto e una moto: due in ospedale (Di domenica 13 ottobre 2024) Schianto tra un'auto e una moto a Gorgonzola (Milano) nella tarda mattinata di domenica 13 ottobre. Due i feriti, entrambi uomini sui 50 anni. A farne le spese maggiori il motociclista, finito al pronto soccorso del San Raffaele in codice giallo.È successo all'incrocio tra via Mattei e via Milanotoday.it - Schianto nel Milanese tra un'auto e una moto: due in ospedale Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024)tra un'e unaa Gorgonzola (Milano) nella tarda mattinata di domenica 13 ottobre. Due i feriti, entrambi uomini sui 50 anni. A farne le spese maggiori ilciclista, finito al pronto soccorso del San Raffaele in codice giallo.È successo all'incrocio tra via Mattei e via

