Scappano a piedi sulla statale prima che l'auto venga divorata dal fuoco: tragedia sfiorata sulla Palermo-Sciacca (Di domenica 13 ottobre 2024) tragedia sfiorata sulla statale 624 Palermo-Sciacca: una Audi Q5 ha preso fuoco pochi istanti prima che i due occupanti lasciassero l'abitacolo per allontanarsi a piedi.La coppia, di Agrigento, ha avvertito il fumo e il cattivo odore e ha arrestato l'auto scappando mentre le fiamme la Agrigentonotizie.it - Scappano a piedi sulla statale prima che l'auto venga divorata dal fuoco: tragedia sfiorata sulla Palermo-Sciacca Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di domenica 13 ottobre 2024)624: una Audi Q5 ha presopochi istantiche i due occupanti lasciassero l'abitacolo per allontanarsi a.La coppia, di Agrigento, ha avvertito il fumo e il cattivo odore e ha arrestato l'scappando mentre le fiamme la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Statale 36 - incidente prima dell'alba : auto ribaltata e traffico in tilt - Ancora una giornata infernale sulla Statale 36, direzione Milano. Verso le 5.30 di oggi, giovedì 26 settembre nel tratto tra Verano Nord e Arosio (direzione Milano) per motivi ancora in fase di accertamento un automobilista ha perso il controllo del mezzo e l'auto si è ribaltata. Sono stati... (Quicomo.it)

L’incubo sulla Statale 36 - i cantieri autunnali mettono tutti in coda : “Perché non farli prima?” - 15. In questi giorni però il caos sulla statale ha creato il delirio anche sulla mia strada e sono arrivata tardissimo a lavoro. “Ormai la Valassina è diventata peggio della Salerno-Reggio Calabria”, lamenta un utente. Un caos piuttosto disorganizzato, a quanto pare. In sostanza: una corsia chiusa e un maxi imbuto per andare verso Milano nelle ore più calde per il traffico, ma con rallentamenti ... (Ilgiorno.it)