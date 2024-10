Record ascolti per ‘Ciao maschio’, seconda serata più vista del palinsesto (Di domenica 13 ottobre 2024) È ancora Record di ascolti per Nunzia De Girolamo e il suo 'Ciao Maschio'. La puntata andata in onda ieri sera, sabato 12 ottobre, ha registrato il 19,7% di share con punte del 22%. E, considerando l’intero palinsesto televisivo di seconda serata del sabato, il programma con lo share più alto di tutto il panorama Sbircialanotizia.it - Record ascolti per ‘Ciao maschio’, seconda serata più vista del palinsesto Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) È ancoradiper Nunzia De Girolamo e il suo 'Ciao Maschio'. La puntata andata in onda ieri sera, sabato 12 ottobre, ha registrato il 19,7% di share con punte del 22%. E, considerando l’interotelevisivo didel sabato, il programma con lo share più alto di tutto il panorama

