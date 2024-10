Promozione la situazione delle squadre padovane dopo la 6giornata

Promozione, la situazione delle squadre padovane dopo la 6°giornata (Di domenica 13 ottobre 2024) Ecco l'analisi, girone per girone, della sesta giornata del campionato PromozionePromozione girone BL'impresa della giornata porta la firma dell'Euganea Cervarese Rovolon che ferma sul pari la capolista Camisano. Accorcia il Valbrenta, vittorioso sul campo dell'Academy Plateola, mentre Padovaoggi.it - Promozione, la situazione delle squadre padovane dopo la 6°giornata Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ecco l'analisi, girone per girone, della sesta giornata del campionatogirone BL'impresa della giornata porta la firma dell'Euganea Cervarese Rovolon che ferma sul pari la capolista Camisano. Accorcia il Valbrenta, vittorioso sul campo dell'Academy Plateola, mentre

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie D gironi E-F-G - sesta giornata : Anzio e Guidonia continuano la lotta per il girone G - Si è conclusa la sesta giornata di Serie D, con tante squadre laziali impegnate nei gironi E, F e G. I gironi E-F: L'Ostiamare cade a Livorno La capolista Livorno non lascia scampo all'Ostiamare, che cede in Toscana contro la prima in classifica già nella prima mezz'ora, complici i gol di... (Romatoday.it)

Serie D - girone C : risultati - classifica e analisi dell'8°giornata - Il Campodarsego viene fermato ancora sul pari, Luparense ed Este si spartiscono la posta in palio nel derby del Casée. . Al Gabbiano di Campodarsego la capolista diretta da Bedin rimonta due volte i bergamaschi diretti da Sgrò. Sono questi i verdetti dell'ottava giornata del girone C della Serie D. (Padovaoggi.it)

Serie C NOW nona giornata girone C secondo pareggio esterno del Crotone contro il Monopoli - All. La tanto attesa prima vittoria esterna della stagione targata Crotone non è arrivata ma va bene il pareggio (1-1) contro la migliore difesa del girone che sperava in questa sfida per non abdicare dalla vetta. Portieri completamente disimpegnati nel fare interventi per salvare la propria porta. (Laprimapagina.it)