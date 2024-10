Progetto “Rastrello“ anche per giovani migranti del Cas (Di domenica 13 ottobre 2024) anche un gruppo di giovani migranti del centro accoglienza straordinaria "Demidoff" di Pratolino partecipa al Progetto "Rastrello", parte del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Toscana, rivolto a persone con lievi fragilità con obiettivo dell’apprendimento e dell’acquisizione di abilità grazie all’inserimento in contesti agricoli e agrituristici di aziende locali. Per questo gli ospiti del Cas vengono accompagnati dagli operatori ad un’azienda agricola di Calenzano. Qui, dopo aver seguito un corso in tema di sicurezza sul lavoro, partecipano ad operazioni come la cura delle api, la vendemmia o i lavori nelle ulivete. Per i giovani migranti vagliesi il Progetto, che ha preso il via nelle scorse settimane, durerà alcuni mesi, coinvolgendo una decina di giovani ospiti del centro d’accoglienza. N.D.R. Lanazione.it - Progetto “Rastrello“ anche per giovani migranti del Cas Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024)un gruppo didel centro accoglienza straordinaria "Demidoff" di Pratolino partecipa al", parte del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Toscana, rivolto a persone con lievi fragilità con obiettivo dell’apprendimento e dell’acquisizione di abilità grazie all’inserimento in contesti agricoli e agrituristici di aziende locali. Per questo gli ospiti del Cas vengono accompagnati dagli operatori ad un’azienda agricola di Calenzano. Qui, dopo aver seguito un corso in tema di sicurezza sul lavoro, partecipano ad operazioni come la cura delle api, la vendemmia o i lavori nelle ulivete. Per ivagliesi il, che ha preso il via nelle scorse settimane, durerà alcuni mesi, coinvolgendo una decina diospiti del centro d’accoglienza. N.D.R.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Cineclub dei Piccoli : proiezioni in corso in tutta la Sicilia - coinvolta nel progetto anche la scuola Gabelli della Zisa - 10 ottobre - Prosegue la quinta edizione del Cineclub dei Piccoli, il primo festival siciliano interamente dedicato ai bambini e che prevede proiezioni abbinate a laboratori, incontri con gli autori, analisi e produzioni. Il progetto, realizzato dell’Associazione Culturale Arknoah nell’ambito... (Palermotoday.it)

Il Blasco ha parlato del progetto (uscito in sole 500 copie) che vede trasformati i testi delle sue canzoni in poesie. Anche in inglese - Il volume è nato dalla volontà del gallerista Emilio Mazzoli, di cui Vasco ha detto: «Ho trovato con lui un’affinità di vedute che non ho mai avuto con nessuno nella mia vita. Come già detto, il volume non ha la presunzione di diventare un successo editoriale. E non è nemmeno un romanzo che punta a diventare bestseller. (Iodonna.it)

Con la mostra fotografica di Massimo Listri e con "Anche in un castello si può cadere" dei giovani artisti in residenza - Manifattura Tabacchi a Firenze compie un altro passo per completare l'ambizioso progetto di rigenerazione urbana - . 00 alle 20. Di certo è un rabdomante della bellezza. C’è la voglia di attuare programmi di rigenerazione e di contemporaneità . Il video X Leggi anche › “Il Festival della fotografia etica” a Lodi e gli altri ... (Iodonna.it)