Paura dopo la pallonata: a terra ed incosciente per pochi secondi (Di domenica 13 ottobre 2024) Forlì-Fiorenzuola 2-0Forlì: Martelli, Mandrelli, Menarini, Saporetti, Gaiola, Sbardella, Merlonghi, Macrì, Farinelli, Visani, Campagna. A disposizione: Zamagni, Petrelli, Rossi, Eleonori, Drudi, Okitokandjo, Lilli, Masini, Graziani. All.: Miramari.Fiorenzuola: Gilli, Ronchi, Lauciello Ilpiacenza.it - Paura dopo la pallonata: a terra ed incosciente per pochi secondi Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Forlì-Fiorenzuola 2-0Forlì: Martelli, Mandrelli, Menarini, Saporetti, Gaiola, Sbardella, Merlonghi, Macrì, Farinelli, Visani, Campagna. A disposizione: Zamagni, Petrelli, Rossi, Eleonori, Drudi, Okitokandjo, Lilli, Masini, Graziani. All.: Miramari.Fiorenzuola: Gilli, Ronchi, Lauciello

Mamma partorisce il suo bimbo dopo rimozione di raro tumore al cranio : “Ho avuto paura - ringrazio i medici” - La protagonista di questa storia si chiama Elena Alladio ed è stata operata al quarto mese di gravidanza all'ospedale Molinette di Torino. Lei e il bimbo, nato il 24 settembre scorso, stanno bene. Una donna di 36 anni ha partorito il suo primo figlio, nonostante la gravidanza sia stata complicata dalla scoperta di un raro tumore al cranio. (Fanpage.it)

No Tav - filo spinato dopo lo sgombero. Viaggio in Valsusa tra chi rifiuta gli espropri e lotta contro il ddl sicurezza : “Hanno paura di chi protesta” - Lo dicono i militanti del movimento No Tav che da oltre trent’anni lottano contro quella che definiscono come “grande opera inutile”. Ma nella notte tra domenica e lunedì “il terreno è stato occupato dalle forze dell’ordine che hanno sparato centinaia di lacrimogeni”. E con il ddl sicurezza dimostra di avere paura di chi protesta”. (Ilfattoquotidiano.it)