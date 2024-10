Oasport.it - NASCAR, Larson torna a vincere a Charlotte Roval. Reddick elimina Logano dal Round of 8

(Di domenica 13 ottobre 2024) Kylevince la tappa alvalida per laCup Series. L’ex campione di Hendrick Motorsports Chevrolet, già a segno in carriera nel road course che sorge nel catino di Concord, vince con facilità al termine dell’tion Race valida per ilof 12 dei Playoffs, appuntamento ricco di colpi di scena che esclude dalla contesa per il titolo Joey, Austin Cindric, Daniel Suarez e Chase Briscoe. La prima Stage è stata dominata dall’autore della pole-position Shane van Gisbergen. Il #13 di Kaulig Racing Chevrolet ha ceduto il testimone a Tyler(23XI Racing Toyota #45) a tre giri dalla conclusione della frazione iniziale, il neozelandese è entrato ai box come molti altri al fine di ritrovarsi in una posizione migliore per la ripresa delle ostilità durante la Stage 2.