Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia dipendende dalle droghe, l’ultimo anno è stato terribile. Non era più lei, era difficile anche incontrarla”: il drammatico racconto di Nadia Bengala

(Di domenica 13 ottobre 2024) Una storiada raccontare, quella cheha condiviso con Silvia Toffanin ospite di Verissimo. SuaDiana ha avuto una vita complicata: oggi è in comunità ma tutto è cominciato quando a 18 anni – dieci anni fa – ha incontrato un uomo più grande “che non poteva darle nulla” e poi si è trasferita a Londra dove, ha detto, “ha iniziato a far uso di droga, mi chiedeva spesso soldi () A un certo punto è sparita: per quasi une mezzo è sparita. Non chiamava, non rispondeva”. Alloradecide quindi di andare nel Regno Unito: “Avevamo discusso sul suo compagno. Io le avevo detto solo ‘certo, se trovassi un altro’, era solo un consiglio. Da lì Diana è sparita. L’ho cercata, sentivo i suoi amici, ma non avere il contatto diretto è. Poi ci siamo riavvicinate, ci siamo riviste a Roma”.