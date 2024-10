Iltempo.it - Meloni detective e la caccia alla talpa del Palazzo

(Di domenica 13 ottobre 2024) Caro Direttore, «l'effetto» si diffonde come un virus, ma per fortuna non miete vittime. Possiamo, quindi, riderci su. Nelle banche, nei partiti, nei Servizi, ovunque ci sia un segreto da custodire, c'è sempre unapronta a scavare la sua tana. Così Giorgiasi è vista costretta a trasformarsi in una fainando, nell'oscuro bosco, quelle bestie che si infiltrano nelle chat private e nei conti bancari. La faina, si sa, ama i piccoli gruppi familiari e così, nellaalle infami talpe, la nostra Giorgia è affiancata da due inossidabili volpi: Patrizia Scruti e suo marito, il caposcorta Giuseppe Napoli, che hanno occhi e orecchie dappertuttoo quasi. Non mancano neanche il simpatico grillo parlante Tommaso Foti e il gufetto solitario Fazzolari, l'unico, in effetti, abituato are davvero.