Meloni a Netanyahu | Inaccettabili attacchi a Unifil

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. "Il presidente Meloni - comunica Palazzo Chigi in una nota - ha ribadito l'inaccettabilità che Unifil sia stata attaccata dalle forze armate israeliane

Medioriente : Meloni sente Netanyahu - inaccettabili attacchi a Unifil - (LaPresse) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Roma, 13 ott. . La premier, prosegue la nota, “ha rinnovato l’impegno dell’Italia in questo senso, dicendosi convinta che attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701 si possa contribuire alla stabilizzazione del confine israelo-libanese ... (Lapresse.it)

Attacchi contro basi Onu - Conte : “Cosa dice Meloni? Dove sono i patrioti? Basta con la copertura politica di Netanyahu” - A proposito della guerra di Israele Conte aggiunge: “A Gaza c’è un sistematico sterminio della popolazione civile palestinese. Le aggressioni violente in Cisgiordania ormai non si contano più. All’indomani dell’attacco dell’esercito israeliano di Netanyahu al contingente italiano delle Nazioni Unite in Libano, e dopo i nuovi attacchi alle basi Onu, da Genova a margine di un evento per le elezioni ... (Ilfattoquotidiano.it)

"Assassini". Pro-Palestina in piazza : inneggiano ad Hamas e insultano Meloni e Netanyahu -     Sui social i pro-Hamas hanno già dichiarato l'obiettivo: mettere a ferro e fuoco la Capitale, "come a Genova nel 2001", e puntare all'ambasciata di Israele. Nonostante lo sciopero dei mezzi pubblici, strade bloccate e pioggia intensa, il piazzale è gremito da migliaia di dimostranti: sventolano bandiere di Palestina e Libano, ma anche Siria e Iraq, Paesi a loro volta interessati da ... (Iltempo.it)