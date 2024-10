Marco Testa nuovo responsabile di Cardiologia (Di domenica 13 ottobre 2024) Orvieto, 13 ottobre 2024 – E’ Marco Testa il nuovo reseponsabile del servizio di struttura complessa di Cardiologia e Utic dell’ospedale. Testa, attualmente in servizio come dirigente medico all’azienda ospedaliera-universitaria Sant’Andrea di Roma, ha iniziato la sua carriera nell’ospedale Casa del sollievo di San Pio nel ’93. Il primo incarico da dirigente medico è arrivato nel ’99 alla Cardiologia dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Il professionista ha un lungo curriculum che comprende anche molte docenze universitarie ed è presidente della Società italiana di medicina narrativa. Con questo nuovo incarico della durata quinquennale si stabilizza il reparto di Cardiologia che non è privo di problemi a partire dall’Utic ancora da rendere effettivamente operativa, presente solo sulla carta. Lanazione.it - Marco Testa nuovo responsabile di Cardiologia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Orvieto, 13 ottobre 2024 – E’ilreseponsabile del servizio di struttura complessa die Utic dell’ospedale., attualmente in servizio come dirigente medico all’azienda ospedaliera-universitaria Sant’Andrea di Roma, ha iniziato la sua carriera nell’ospedale Casa del sollievo di San Pio nel ’93. Il primo incarico da dirigente medico è arrivato nel ’99 alladell’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Il professionista ha un lungo curriculum che comprende anche molte docenze universitarie ed è presidente della Società italiana di medicina narrativa. Con questoincarico della durata quinquennale si stabilizza il reparto diche non è privo di problemi a partire dall’Utic ancora da rendere effettivamente operativa, presente solo sulla carta.

