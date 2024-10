LUCARELLI FULMINA AMADEUS: “SI SENTIVA ONNIPOTENTE E IL TUTORIAL PER I VECCHI…” (Di domenica 13 ottobre 2024) Selvaggia LUCARELLI FULMINA AMADEUS e non risparmia critiche all’atteggiamento del conduttore, reduce da un periodo d’oro in Rai e ora alle prese con un tremendo flop su Nove. Estratto dell’articolo di Selvaggia LUCARELLI per “Il Fatto Quotidiano” C’è stato un momento, due anni fa, in cui ho pensato che AMADEUS si stesse montando la testa. C’era il Sanremo con Ferragni, quello del 2023, e molte delle gag messe in scena sul palco prevedevano l’utilizzo del cellulare e di Instagram. Fin da subito alcuni commentatori e giornalisti fecero notare al conduttore che poteva sorgere qualche problema nell’ambito della pubblicità occulta. Il risultato fu che Agcom inflisse alla Rai una multa di 175.000 euro per pubblicità occulta. AMADEUS si comportò come chi, in quel momento, si sente al di sopra delle regole. Bubinoblog - LUCARELLI FULMINA AMADEUS: “SI SENTIVA ONNIPOTENTE E IL TUTORIAL PER I VECCHI…” Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di domenica 13 ottobre 2024) Selvaggiae non risparmia critiche all’atteggiamento del conduttore, reduce da un periodo d’oro in Rai e ora alle prese con un tremendo flop su Nove. Estratto dell’articolo di Selvaggiaper “Il Fatto Quotidiano” C’è stato un momento, due anni fa, in cui ho pensato chesi stesse montando la testa. C’era il Sanremo con Ferragni, quello del 2023, e molte delle gag messe in scena sul palco prevedevano l’utilizzo del cellulare e di Instagram. Fin da subito alcuni commentatori e giornalisti fecero notare al conduttore che poteva sorgere qualche problema nell’ambito della pubblicità occulta. Il risultato fu che Agcom inflisse alla Rai una multa di 175.000 euro per pubblicità occulta.si comportò come chi, in quel momento, si sente al di sopra delle regole.

