LIVE Sinner-Djokovic 3-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il serbo impressiona con il servizio (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Altra battuta vincente al centro, impressionante il serbo. 30-0 Ancora una battuta vincente al centro. Sinner non sta trovando la chiave in risposta, per ora. 15-0 Serve&volley di Djokovic, che va a segno con la volée di rovescio in contropiede. 4-4 Volée non risolutiva di Sinner con il rovescio, ma il passante di diritto del serbo finisce in rete. 40-15 Ace al centro del n.1 al mondo. 30-15 Sinner spinge bene sullo slice di rovescio con il diritto, poi chiude con il diritto lungolinea. Niente prima. 15-15 Diritto lungolinea di Sinner, largo il diritto in contropiede di Djokovic. 0-15 Sul nastro il diritto di Sinner, che invece serve solo il 47% di prime. Djokovic sin qui sta servendo in maniera sublime. 81% di prime, con le quali ottiene il 76% dei punti. Pazzesca anche la resa con la seconda: 75%. Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 3-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il serbo impressiona con il servizio Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Altra battuta vincente al centro,nte il. 30-0 Ancora una battuta vincente al centro.non sta trovando la chiave in risposta, per ora. 15-0 Serve&volley di, che va a segno con la volée di rovescio in contropiede. 4-4 Volée non risolutiva dicon il rovescio, ma il passante di diritto delfinisce in rete. 40-15 Ace al centro del n.1 al mondo. 30-15spinge bene sullo slice di rovescio con il diritto, poi chiude con il diritto lungolinea. Niente prima. 15-15 Diritto lungolinea di, largo il diritto in contropiede di. 0-15 Sul nastro il diritto di, che invece serve solo il 47% di prime.sin qui sta servendo in maniera sublime. 81% di prime, con le quali ottiene il 76% dei punti. Pazzesca anche la resa con la seconda: 75%.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atp Shanghai - la finale : Sinner in campo contro Djokovic - Il 23enne altoatesino è approdato all’ultimo atto della competizione dopo aver sconfitto il ceco Tomáš Machá? (n°33 Atp) con il punteggio di 6-4 7-5, ottenendo così la matematica certezza di chiudere l’anno da numero 1 al vertice della classifica mondiale. Jannik Sinner in campo contro Novak Djokovic. (Lapresse.it)

LIVE Sinner-Djokovic 1-2 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il serbo si salva con il servizio da 0-30 - 10. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Altra battuta vincente al centro. Da tempo, tuttavia, non ha più timori reverenziali. 00. 35 Sinner vince il sorteggio e decide di rispondere. 1-1 Lungo il diritto del serbo. La palla era buona. 15-30 Battuta vincente del serbo, in rete la risposta di diritto di Sinner. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Djokovic 2-3 - finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 36 – Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere 10. L’azzurro, dal canto suo, va a caccia del suo terzo ‘Mille’ in stagione dopo i trionfi ottenuti rispettivamente a Miami e Cincinnati. Sportface. COME SEGUIRE SINNER-DJOKOVIC IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 SINNER-DJOKOVIC 2-3 PRIMO SET – Quattro punti ... (Sportface.it)