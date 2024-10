LIVE/ Avellino-Casertana, le formazioni ufficiali (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la vittoria roboante contro il Crotone, l’Avellino punta alla continuità nel derby interno contro la Casertana. Al Partenio-Lombardi la sfida valida per per la nona giornata del campionato di serie C Now. Le probabili formazioni (in attesa delle ufficiali) Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D’Ausilio; Patierno, Gori. A disp.: Marson, Guarnieri, Cionek, Benedetti, Solaro, Llano, Liotti, Tribuzzi, Arzillo, Mutanda, Russo, Redan, Vano, Campanile, De Michele. All.: Biancolino. Casertana (4-3-2-1): Zanellati; Mancini, Gatti, Kontek, Falasca; Damian, Collodel, Proia; Carretta, Bakayoko; Asencio. A disp.: Pareiko, Vilardi, Bacchetti, Fabbri, Mancini, Rocca, Di Giovanni, Iuliano, Satriano. All.: Iori. Arbitro: Valerio Vogliacco di Bari. Anteprima24.it - LIVE/ Avellino-Casertana, le formazioni ufficiali Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la vittoria roboante contro il Crotone, l’punta alla continuità nel derby interno contro la. Al Partenio-Lombardi la sfida valida per per la nona giornata del campionato di serie C Now. Le probabili(in attesa delle(4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D’Ausilio; Patierno, Gori. A disp.: Marson, Guarnieri, Cionek, Benedetti, Solaro, Llano, Liotti, Tribuzzi, Arzillo, Mutanda, Russo, Redan, Vano, Campanile, De Michele. All.: Biancolino.(4-3-2-1): Zanellati; Mancini, Gatti, Kontek, Falasca; Damian, Collodel, Proia; Carretta, Bakayoko; Asencio. A disp.: Pareiko, Vilardi, Bacchetti, Fabbri, Mancini, Rocca, Di Giovanni, Iuliano, Satriano. All.: Iori. Arbitro: Valerio Vogliacco di Bari.

