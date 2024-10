Libano, feriti 4 paramedici Croce Rossa, Messina: “Rimaniamo per rappresentare Italia” (Di domenica 13 ottobre 2024) Il generale alla guida del contingente Italiano in Libano ha dichiarato che nonostante la situazione di gravità i militari Italiani mantengono il morale alto, sottolineando l'importanza dell'appoggio dell'Italia e delle famiglie L'articolo Libano, feriti 4 paramedici Croce Rossa, Messina: “Rimaniamo per rappresentare Italia” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Libano, feriti 4 paramedici Croce Rossa, Messina: “Rimaniamo per rappresentare Italia” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il generale alla guida del contingenteno inha dichiarato che nonostante la situazione di gravità i militarini mantengono il morale alto, sottolineando l'importanza dell'appoggio dell'e delle famiglie L'articolo: “per” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Croce Rossa : "Quattro nostri paramedici feriti in un raid in Libano" | La diretta - Sirene antimissile sono scattate durante la notte nel Nord di Israele. Recuperati migliaia di documenti sui piani di Hamas. (Ilgiornale.it)

Libano - Israele : “Colpiti 200 obiettivi Hezbollah in 24 ore”. Feriti paramedici in raid - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . (Adnkronos) – Mentre Israele fa sapere di aver colpito 200 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano nelle ultime 24 ore e di aver ucciso decine di militanti, la Croce rossa denuncia il ferimento di alcuni paramedici, impegnati in una missione di soccorso, in un raid. (Webmagazine24.it)

Israele continua bombardare il Libano. La Croce Rossa denuncia : “Feriti i soccorritori”. Unifil - 40 nazioni condannano gli attacchi - Intanto cresce la protesta per l'aggressione subita dalla forza Unifil: sono 40 le nazioni, che contribuiscono alla forza di pace delle Nazioni Unite, a "condannare fermamente i recenti attacchi" contro le forze di pace. La Croce Rossa ha denunciato che i suoi paramedici sono rimasti feriti durante operazioni di soccorso. (Quotidiano.net)