La Gang è per sempre la Gang non si infama | Tony Effe con spoglierello compreso in concerto a Milano Con lui sul palco una marea di ospiti

(Di domenica 13 ottobre 2024) “Lo sai che siamo Roma, triplo sette su ogni cosa”, cantava la DPG (Dark Polo) nell’oramai lontano 2016, anno in cui c’è stata l’esplosione della musica trap italiana. E se i fan di uno dei collettivi contemporanei più iconici erano in visibilio per la loro “reunion” suldell’Unipol Forum di, il merito è di un unico artista:. Con la data – sold out – meneghina,ha concluso il suo breve “Icon tour” che, settimana scorsa, l’aveva visto prendersi la scena a Roma. Bestemmie, spogliarelli, baci a stampo ein versione maestro delle elementari. Questo e molto altro è successo nelle due ore di live del rapper romano. Prima dell’attesissimosi sono esibiti Papa V e Nerissima Serpe.