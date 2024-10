La Cgil ora si lamenta ma poteva stare in Cda (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel 2020 i sindacati avevano la possibilità di far nominare un rappresentante nel consiglio. Stellantis: hanno accettato la scelta di un manager ex Astrazeneca. Adesso scioperano, ma dovrebbero lottare per avere un loro uomo che difenda i lavoratori. Laverita.info - La Cgil ora si lamenta ma poteva stare in Cda Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel 2020 i sindacati avevano la possibilità di far nominare un rappresentante nel consiglio. Stellantis: hanno accettato la scelta di un manager ex Astrazeneca. Adesso scioperano, ma dovrebbero lottare per avere un loro uomo che difenda i lavoratori.

