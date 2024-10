Italia U19 sconfitta 4-3 dal Galles, Bollini: “Ko immeritato” (Di domenica 13 ottobre 2024) La nazionale Italiana Under 19 perde 4-3 contro i pari età del Galles nell’amichevole disputata al Valentino Mazzola’ di Santarcangelo di Romagna. Agli azzurrini non bastano i gol di Liberali (48?), Pagnucco (55?) e Cassa (57?), che avevano permesso agli uomini di Alberto Bollini di rispondere alle reti di Andrews (39?) e Biancheri (52?). La beffa però arriva nel finale. All’84’ arriva il pareggio del Galles con Vimal Yoganathan, centrocampista del Barnsley. Al 91? il definitivo 3-4 con Elliot Josh Myles su rigore. “È stata una sconfitta immeritata – sottolinea il tecnico Alberto Bollini -. La squadra ha fatto un’ottima prestazione, producendo tantissime occasioni da gol, ma è stata punita più del dovuto da alcuni errori individuali. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La nazionalena Under 19 perde 4-3 contro i pari età delnell’amichevole disputata al Valentino Mazzola’ di Santarcangelo di Romagna. Agli azzurrini non bastano i gol di Liberali (48?), Pagnucco (55?) e Cassa (57?), che avevano permesso agli uomini di Albertodi rispondere alle reti di Andrews (39?) e Biancheri (52?). La beffa però arriva nel finale. All’84’ arriva il pareggio delcon Vimal Yoganathan, centrocampista del Barnsley. Al 91? il definitivo 3-4 con Elliot Josh Myles su rigore. “È stata unaimmeritata – sottolinea il tecnico Alberto-. La squadra ha fatto un’ottima prestazione, producendo tantissime occasioni da gol, ma è stata punita più del dovuto da alcuni errori individuali.

