Italia Jacobelli esalta Mancini | Aveva capito il potenziale di Retegui prima di tutti

Le parole di Xavier Jacobelli, giornalista di Tuttosport, sull'esplosione di Mateo Retegui con l'Italia dopo la scoperta di Roberto Mancini Xavier Jacobelli, nel suo editoriale su Tuttosport, ha parlato dell'esplosione di Mateo Retegui con l'Italia dopo la scoperta di Roberto Mancini. COMMENTO – « Sette gol nelle prime 7 giornate con l'Atalanta, capocannoniere del campionato con Thuram, 5

Retegui, l'ultimo regalo di Mancini alla Nazionale - " Mateo Retegui è un goleador e non è poco. È ciò che avevamo visto quando l'abbiamo seguito. Le qualità del centravanti le ha, ora dobbiamo aspettare e dargli tempo: è come un alunno in una scuola nu ... (tuttosport.com)