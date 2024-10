Incidente stradale, muoiono in tre: tornavano dallo stadio (Di domenica 13 ottobre 2024) E' di tre morti il bilancio dell'Incidente stradale che in serata ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che erano stati a Potenza per assistere alla partita del girone C della serie C di Quotidianodipuglia.it - Incidente stradale, muoiono in tre: tornavano dallo stadio Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) E' di tre morti il bilancio dell'che in serata ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che erano stati a Potenza per assistere alla partita del girone C della serie C di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Incidente stradale frontale tra due auto in provincia di Latina : un morto e un ferito grave - Nell’incidente stradale avvenuto a Santi Cosma e Damiano è morto un uomo di 66 anni: gravemente ferito l’altro autista, un 35enne ora in codice rosso. (Notizie.virgilio.it)

Incidente stradale a Manfredonia : auto esce fuori strada e si schianta contro un pilone - un morto - E' di un morto il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la Statale 89, in agro di Manfredonia. Per cause ancora da accertare, un'autovettura è uscita fuori strada terminando la corsa contro un pilone di cemento. L'impatto è stato devastante: il conducente... (Foggiatoday.it)

Alatri. Il 32enne di origine albanese Endri Sejdi è morto stanotte in un tragico incidente stradale sulla Provinciale Morolense - Il 32enne di origine albanese Endri Sejdi è morto stanotte in un tragico incidente stradale sulla Provinciale Morolense sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Cronache Cittadine ALATRI – Il 32enne di origine albanese Endri Sejdi residente ad Alatri è morto in seguito ad un tragico incidente L'articolo Alatri. (Cronachecittadine.it)