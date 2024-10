Incidente mortale nel Ravennate: la vittima è un 41enne salentino (Di domenica 13 ottobre 2024) Incidente mortale a Ravenna: a perdere la vita un 41enne di Galatone che è stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in elicottero all?ospedale Bufalini di Cesena, Quotidianodipuglia.it - Incidente mortale nel Ravennate: la vittima è un 41enne salentino Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di domenica 13 ottobre 2024)a Ravenna: a perdere la vita undi Galatone che è stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in elicottero all?ospedale Bufalini di Cesena,

Quarto incidente mortale a Ravenna in 24 ore : moto contro trattore - centauro perde la vita - Ravenna, 13 ottobre 2024 – Quarto incidente mortale sulle strade ravennati nell’arco di 24 ore, oggi pomeriggio sulla via Sant'Alberto, la stessa dove ieri ha perso la vita l’operaio 41enne Marco Capozza. L’incidente di oggi, che ha visto lo scontro tra una moto e un trattore agricolo, si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Carlina, a San Romualdo. (Ilrestodelcarlino.it)

Quarto incidente mortale a Ravenna : moto contro trattore agricolo - centauro perde la vita - A perdere la vita è stato il centauro, un cinquantottenne. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, con anche l’elicottero che è ripartito senza caricare il paziente dichiarato morto sul colpo. . 30 quando la moto, una Bmw di grossa cilindrata, stava procedendo su via Sant'Alberto dal paese verso Ravenna. (Ilrestodelcarlino.it)

Incidente mortale con la moto. Schianto fatale - muore 40enne salentino - L’uomo era alla guida della sua moto, una Yamaha, quando, per cause ancora tutte da chiarire e specificare, ha tamponato una BMW condotta da un uomo. Il tragico sinistro si è verificato in provincia di Ravenna, ma riguarda un 40enne salentino, originario di Galatone, che ha perso la vita dopo uno schianto in moto. (Dayitalianews.com)