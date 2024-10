Incidente a Fuorigrotta: un’auto finisce contro un negozio, l’altra contro quelle in sosta (Di domenica 13 ottobre 2024) L'impatto su via Leopardi a Fuorigrotta: un'auto è finita sul marciapiedi, contro l'ingresso di un negozio; l'altra contro le auto in sosta. Dinamica tutta da accertare da parte delle forze dell'ordine. Fanpage.it - Incidente a Fuorigrotta: un’auto finisce contro un negozio, l’altra contro quelle in sosta Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'impatto su via Leopardi a: un'auto è finita sul marciapiedi,l'ingresso di un; l'altrale auto in. Dinamica tutta da accertare da parte delle forze dell'ordine.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bagnoli Fuorigrotta - l’ex vice contro il presidente : “Riunioni col contagocce”. Lui smentisce - Un contrasto carsico, riesploso dopo la pausa estiva. A firmarla il presidente Carmine Sagiovanni, Pd area Mario Casillo. “Documenti alla mano” precisano. Il presidente, tuttavia, non intende replicare al momento. Contattato da Anteprima24, lo staff di Sangiovanni parla però di numeri “non veritieri”. (Anteprima24.it)

Caprile il veronese di Fuorigrotta : ha esordito contro la Juve come Cannavaro (Repubblica) - Caprile ha esordito contro la Juventus, come Fabio Cannavaro Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina: Esordire contro la Juve non è qualcosa di comune se indossi la maglia azzurra. Elia è cresciuto nel mito di Buffon, cominciò nel settore giovanile del Chievo per poi trasferirsi al Leeds. È capitato pure ad un certo Fabio Cannavaro che, proprio come Elia Caprile, si esibì per la prima volta ... (Ilnapolista.it)

Fuorigrotta - perquisizioni e controlli a tappeto : sequestrato “kit del rapinatore” - Si tratta di una mitragliatrice Mini […]. Potrebbe essere un vero e proprio ‘kit del rapinatore’, pronto all’uso, quello sequestrato dai carabinieri nel corso di un’operazione di controllo, in via Brigata Bologna, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. Il ritrovamento è avvenuto nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, nel corso di una vasta operazione di controllo dei carabinieri. (2anews.it)