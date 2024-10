Incendio nell'hotel termale, il bilancio definitivo degli intossicati. Zaia: «Grazie ai soccorsi» (Di domenica 13 ottobre 2024) «Sto seguendo con molta attenzione l'evolversi dell'emergenza scattata nella notte a causa di un Incendio al vano tecnico di un albergo di Abano Terme e ora, che le circostanze lo permettono, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno prestato soccorso e hanno contribuito a vario titolo a mettere Padovaoggi.it - Incendio nell'hotel termale, il bilancio definitivo degli intossicati. Zaia: «Grazie ai soccorsi» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) «Sto seguendo con molta attenzione l'evolversi dell'emergenza scattataa notte a causa di unal vano tecnico di un albergo di Abano Terme e ora, che le circostanze lo permettono, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno prestato soccorso e hanno contribuito a vario titolo a mettere

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Padova - incendio nella notte in un Hotel di Abano : 273 evacuati - 40 intossicati - Circa 40 persone sono state trasportate al pronto soccorso per aver inalato fumo. Tutti gli ospiti sono stati assistiti con generi di conforto e risistemati in altre strutture alberghiere della zona. Grazie ai vigili del fuoco e a tutti i soccorritori”. Le persone intossicate sono state soccorse dal personale sanitario del Suem, mentre gli altri ospiti sono stati accolti in strutture alberghiere ... (Lapresse.it)

Incendio nell'hotel Alexander ad Abano Terme - 273 persone evacuate e 31 ricoverate per intossicazione - Incendio in un albergo ad Abano Terme, in provincia di Padova: 273 persone evacuate tra le quali ci sono anche 31 intossicati. (Notizie.virgilio.it)

Nella notte incendio in un hotel termale di Albano Terme : 45 persone intossicate in ospedale - Le fiamme sarebbero scaturite in un vano tecnico al secondo piano producendo fumo che in breve tempo ha invaso l'intera struttura con 273 ospiti, tutti in salvo. Una quarantina di persone sono state curate al Pronto soccorso per essere rimasta intossicate.Continua a leggere . (Fanpage.it)