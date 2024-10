Il Wp:” Hamas pianificava un ’11 Settembre’ contro Tel-Aviv” (Di domenica 13 ottobre 2024) In base a un’esclusiva del Washington Post si apprende che Hamas aveva un piano “molto più grande dell’attacco messo a segno il 7 ottobre 2023”. Stando infatti a documenti che le truppe israeliane hanno ritrovato a Gaza, i terroristi islamisti volevano “far esplodere un grattacielo a Tel Aviv, in stile 11 settembre”. Il Washington Post precisa che “anni prima dell’attacco del 7 ottobre i leader di Hamas hanno pianificato un’ondata molto più letale di attacchi terroristici contro Israele. Mentre facevano pressioni sull’Iran affinché li aiutasse a realizzare la loro visione di annientare lo Stato ebraico“. Si tratta, continua la testata, di “decine di pagine trovate dalle truppe israeliane a Gaza. Che descrivono e mostrano come i leader dei militanti volessero fondi e addestramento iraniani“. Foto delle vittime israeliane degli attacchi del 7 ottobre 2023. Velvetmag.it - Il Wp:” Hamas pianificava un ’11 Settembre’ contro Tel-Aviv” Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di domenica 13 ottobre 2024) In base a un’esclusiva del Washington Post si apprende cheaveva un piano “molto più grande dell’attacco messo a segno il 7 ottobre 2023”. Stando infatti a documenti che le truppe israeliane hanno ritrovato a Gaza, i terroristi islamisti volevano “far esplodere un grattacielo a Tel, in stile 11 settembre”. Il Washington Post precisa che “anni prima dell’attacco del 7 ottobre i leader dihanno pianificato un’ondata molto più letale di attacchi terroristiciIsraele. Mentre facevano pressioni sull’Iran affinché li aiutasse a realizzare la loro visione di annientare lo Stato ebraico“. Si tratta, continua la testata, di “decine di pagine trovate dalle truppe israeliane a Gaza. Che descrivono e mostrano come i leader dei militanti volessero fondi e addestramento iraniani“. Foto delle vittime israeliane degli attacchi del 7 ottobre 2023.

