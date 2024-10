Il torneo di tennis del “Six Kings Slam” in diretta su DAZN, Sky Sport, NOW e SuperTennis (Di domenica 13 ottobre 2024) Sei dei migliori tennisti del mondo (Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune e l’attuale numero 1 del mondo Jannik Sinner), sono pronti a sfidarsi nell’attesissimo “Six Kings Slam”, che si svolgerà dal 16 al 19 ottobre 2024 a Riyadh in Arabia Saudita. L’esibizione con il montepremi più alto di sempre partirà con L'articolo Il torneo di tennis del “Six Kings Slam” in diretta su DAZN, Sky Sport, NOW e Supertennis proviene da Sport in TV. Sportintv.eu - Il torneo di tennis del “Six Kings Slam” in diretta su DAZN, Sky Sport, NOW e SuperTennis Leggi tutta la notizia su Sportintv.eu (Di domenica 13 ottobre 2024) Sei dei miglioriti del mondo (Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune e l’attuale numero 1 del mondo Jannik Sinner), sono pronti a sfidarsi nell’attesissimo “Six”, che si svolgerà dal 16 al 19 ottobre 2024 a Riyadh in Arabia Saudita. L’esibizione con il montepremi più alto di sempre partirà con L'articolo Ildidel “Six” insu, Sky, NOW e Superproviene dain TV.

