Il "beato giorno" del ritorno nelle lettere dei deportati

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Arriverà anche queldi rivederci". Era l’auspicio rivolto ai "Carissimi famigliari", in una lettera datata 31 maggio 1944, dal soldato Dionigi Doniselli di Pasturo, prigioniero n° 31941 nello Stammlager III C di Alt Drewitz – Kurstrin in Brandeburgo, internato per non essersi unito ai repubblichini e ai nazisti. Per lui quel "" è arrivato il 6 novembre 1945. Per 48 dei 402valsassinesi invece non è mai arrivato, perché uccisi o morti di stenti e malattie, lontano da casa. Il messaggio di speranza è anche il titolo di un libro che raccoglie oltre 250 loro. Le hanno recuperare, ordinate, fotografate e trascritte Angelo Pavoni (nella foto), 34 anni, presidente dell’Anpi della Valsassina, che conta oltre un centinaio di soci, e dal suo predecessore e ora vice Beppe Amanti, classe ‘47.