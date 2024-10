Bergamonews.it - Henry l’elefantino (parte 1)

(Di domenica 13 ottobre 2024) (1) Fin da piccolo,era sempre stato un elefantino curioso e dotato di un’intelligenza tecnologica fuori dal comune. Già nel periodo pre-digitale, quando il mondo stava ancora scoprendo i primi congegni elettronici,li guardava con una meraviglia che presto si trasformava in comprensione. Non c’era oggetto tecnologico, dal Commodore 64 al televisore catodico in bianco e nero, chenon sapesse maneggiare con facilità: bastava un’occhiata, e in pochi secondi ne capiva il funzionamento. La giungla intera lo ammirava: quando gli altri animali ricevevano un regalo tecnologico, correvano subito da lui per ricevere consigli.era il loro idolo. In cambio del suo aiuto, gli regalavano dolcetti squisiti: caramelle al miele di termiti o zucchero filato di bambù, che rendevano ogni sua giornata più dolce.