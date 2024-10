Giorgio Armani si racconta e commuove: “Non conosco più il sonno sereno di un tempo. Ora di notte sogno e nel sogno costruisco il mio futuro. Dal grande amore per Sergio Galeotti al futuro dell’azienda (Di domenica 13 ottobre 2024) “Quando morì Sergio, morì una parte di me. Era il momento in cui prendevo fiducia in me stesso; e mi è arrivata questa tegola sulla testa”. È un ritratto intimo, profondo, delicato e al tempo stesso potente quello che emerge della lunghissima intervista rilasciata oggi da Giorgio Armani al Corriere della Sera. Una conversazione così densa e totalizzante, in cui c’è spazio per tutto: il giovane Armani e i suoi primi affetti (per una ragazzina prima e per un uomo poi), per lo stilista esordiente a cui il successo esplode tra le mani proprio mentre perde il suo grande amore, per l’icona dello stile italiano nel mondo corteggiato dai grandi gruppi del lusso. Giorgio Armani racconta il dolore per la morte di Sergio Galeotti Era il 1985 e aveva solo 40 anni quando Sergio Galeotti morì. Ilfattoquotidiano.it - Giorgio Armani si racconta e commuove: “Non conosco più il sonno sereno di un tempo. Ora di notte sogno e nel sogno costruisco il mio futuro. Dal grande amore per Sergio Galeotti al futuro dell’azienda Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) “Quando morì, morì una parte di me. Era il momento in cui prendevo fiducia in me stesso; e mi è arrivata questa tegola sulla testa”. È un ritratto intimo, profondo, delicato e alstesso potente quello che emerge della lunghissima intervista rilasciata oggi daal Corriere della Sera. Una conversazione così densa e totalizzante, in cui c’è spazio per tutto: il giovanee i suoi primi affetti (per una ragazzina prima e per un uomo poi), per lo stilista esordiente a cui il successo esplode tra le mani proprio mentre perde il suo, per l’icona dello stile italiano nel mondo corteggiato dai grandi gruppi del lusso.il dolore per la morte diEra il 1985 e aveva solo 40 anni quandomorì.

