Firenze presentazione del Capitolo di Bruxelles dell' Associazione Alumni Cesare Alfieri

Firenze, 12 ottobre 2024 – L'appuntamento con la presentazione ufficiale del Capitolo di Bruxelles dell'Associazione Alumni Cesare Alfieri di Firenze è il 15 ottobre, presso la sede di Bruxelles della Regione Toscana. L'evento, che vedrà la partecipazione dell'eurodeputato Pd, Dario Nardella e l'eurodeputato Fdl Francesco Torselli, segna il lancio del Chapter di Bruxelles, una nuova iniziativa volta a favorire il dialogo e il networking tra gli ex studenti della Scuola di Scienze Politiche dell'Università di Firenze attivi nelle istituzioni europee, in linea con la lunga tradizione europeista della Cesare Alfieri di Firenze. Questa è la seconda iniziativa europea promossa dal nuovo direttivo dell'Associazione, presieduto da Lapo Cecconi, e segue il successo della "Notte Bianca Elettorale sulle Elezioni Europee", organizzata a giugno 2024 insieme alla Scuola di Scienze Politiche.

