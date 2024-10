Ex calciatore Fabio Paim entra nel mondo della pornografia: “Ero più talentuoso di Cristiano Ronaldo” (Di domenica 13 ottobre 2024) L’ex calciatore portoghese Fabio Paim, classe 1988, è recentemente balzato agli onori della cronaca per aver iniziato una nuova carriera nel mondo della pornografia. Il neo-attore a luci rosse si sarebbe preso i complimenti delle colleghe, che lo avrebbero definito un “leone” a letto. Cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, Paim in passato si è più volte paragonato a Cristiano Ronaldo affermando di essere stato più talentuoso di CR7 da giovane. “Cristiano Ronaldo mi dovrebbe regalare uno dei suoi Palloni d’Oro – affermava durante il podcast di PT Clipes – Da ragazzino vincevo di tutto. Non sono arrivato dove avrei potuto, ma ho comunque lasciato il segno su una generazione se ancora si parla di me. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L’exportoghese, classe 1988, è recentemente balzato agli onoricronaca per aver iniziato una nuova carriera nel. Il neo-attore a luci rosse si sarebbe preso i complimenti delle colleghe, che lo avrebbero definito un “leone” a letto. Cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona,in passato si è più volte paragonato aaffermando di essere stato piùdi CR7 da giovane. “mi dovrebbe regalare uno dei suoi Palloni d’Oro – affermava durante il podcast di PT Clipes – Da ragazzino vincevo di tutto. Non sono arrivato dove avrei potuto, ma ho comunque lasciato il segno su una generazione se ancora si parla di me.

L’arbitro Fabio Maresca sospeso dalla Uefa e dalla Serie A : ha minacciato di morte un calciatore - Secondo la denuncia presentata dall’avvocato del club Al-Arabi, Maresca avrebbe minacciato il giocatore Khaled Al-Murshed con la frase “Ti ucciderò”. Leggi anche: Atalanta-Como non si gioca: pioggia e campo allagato, partita rinviata di 24 ore Le gravi accuse contro Fabio Maresca Di fronte a queste gravissime accuse, la Uefa ha deciso di prendere dei provvedimenti nei confronti di Fabio ... (Thesocialpost.it)

“Ti ucciderò”. L’arbitro Fabio Maresca accusato di aver minacciato di morte un calciatore in Kuwait - La notizia è stata ripresa dai principali quotidiani arabi e internazionali. Secondo quanto raccolto da Il Corriere dello Sport, il Consiglio d’Amministrazione dell’Al-Arabi – club del campionato del Kuwait – ha denunciato l’arbitro italiano accusandolo di minacce di morte nei confronti del calciatore Khaled Al-Murshed durante la partita contro il Kuwait SC. (Ilfattoquotidiano.it)

Fabio Maresca accusato in Kuwait : sarebbe stato denunciato per presunte minacce ad un calciatore - . Il Consiglio di amministrazione del club kuwaitiano Al-Arabi avrebbe presentato una denuncia presso la stazione di polizia di Adliya contro l’arbitro italiano della partita contro il Kuwait SC, Fabio Maresca per delle presunte minacce rivolte ad un calciatore. Come riporta il Corriere dello Sport, né alla Federcalcio italiana né all’AIA è arrivato nulla dal Kuwait, neanche il report che di ... (Sportface.it)