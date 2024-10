Sport.quotidiano.net - "Decisiva la grande difesa nel terzo quarto"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) I motivi per gioire sono tanti, come testimoniano le parole di coach Dimitris Priftis: "Sono molto contento e lo siamo tutti per questa vittoria. Avevamo bisogno di questi due punti in casa, ottenuti con impegno, energia e fisicità . La chiave è stata ildove abbiamo giocato una, se togliamo gli ultimi due possessi, Treviso avrebbe segnato solo 7 punti. Ad essere onesti, non abbiamo avuto una gran giornata al tiro, ma l’intensità difensiva ci ha permesso di rimanere lì. Treviso ha esterni con tanti punti nelle mani e nemmeno io pensavo che avremmo fatto una partita difensiva di questo genere, ora dovremo essere bravi a mantenere questo livello". L’allenatore greco parla poi della prestazione di Vitali, in dubbio fino all’ultimo.