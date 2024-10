'Cristoforo Colombo non era genovese ma spagnolo e ebreo' (Di domenica 13 ottobre 2024) Fa discutere la comunità scientifica in Spagna un documentario che vorrebbe gettare nuova luce sul mistero secolare della nazionalità di Cristoforo Colombo, cui finora sono stati attributi natali genovesi. Lo scopritore delle Americhe, si afferma, era spagnolo e in particolare sarebbe stato un ebreo sefardita originario di luoghi che potrebbero essere la costa di Valencia, della Catalogna o delle Baleari. E' la conclusione cui sono giunti i ricercatori guidati dal medico forense José Antonio Llorente, dell'università di Granada, che hanno esaminato i piccoli frammenti ossei conservati nella cattedrale di Siviglia dei resti di Colombo, mettendoli a confronto con quelli di parenti e discendenti conosciuti, fra cui quelli appartenenti al presunto figlio Hernando e al fratello Diego. E confermando che si tratta proprio delle sue ossa. Quotidiano.net - 'Cristoforo Colombo non era genovese ma spagnolo e ebreo' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Fa discutere la comunità scientifica in Spagna un documentario che vorrebbe gettare nuova luce sul mistero secolare della nazionalità di, cui finora sono stati attributi natali genovesi. Lo scopritore delle Americhe, si afferma, erae in particolare sarebbe stato unsefardita originario di luoghi che potrebbero essere la costa di Valencia, della Catalogna o delle Baleari. E' la conclusione cui sono giunti i ricercatori guidati dal medico forense José Antonio Llorente, dell'università di Granada, che hanno esaminato i piccoli frammenti ossei conservati nella cattedrale di Siviglia dei resti di, mettendoli a confronto con quelli di parenti e discendenti conosciuti, fra cui quelli appartenenti al presunto figlio Hernando e al fratello Diego. E confermando che si tratta proprio delle sue ossa.

