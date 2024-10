Concorso del Ministero degli Esteri per dirigenti, scadenza imminente: i requisiti del bando (Di domenica 13 ottobre 2024) Nell’ambito dei concorsi Ripam, cioè di Riqualificazione della Pubblica Amministrazione, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ha indetto un nuovo bando per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 12 dirigenti nei seguenti profili: 9 dirigenti per l’Area amministrativa, contabile e consolare – Codice 01; 3 dirigenti per l’Area della promozione culturale – Codice 02. È prevista una riserva di, rispettivamente, 3 e 1 posti (il 30% del totale di ciascuno dei codici) per il personale dipendente del Ministero in possesso dei requisiti del bando. Quifinanza.it - Concorso del Ministero degli Esteri per dirigenti, scadenza imminente: i requisiti del bando Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nell’ambito dei concorsi Ripam, cioè di Riqualificazione della Pubblica Amministrazione, ilAffarie della Cooperazione internazionale ha indetto un nuovoper l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 12nei seguenti profili: 9per l’Area amministrativa, contabile e consolare – Codice 01; 3per l’Area della promozione culturale – Codice 02. È prevista una riserva di, rispettivamente, 3 e 1 posti (il 30% del totale di ciascuno dei codici) per il personale dipendente delin possesso deidel

