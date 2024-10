Commercio e capitali, cosa c’è dietro il Rapporto Draghi secondo Scandizzo (Di domenica 13 ottobre 2024) Alla base del piano, il Rapporto Draghi presenta (qui il commento gli Gloria Bartoli, del Gruppo dei 20) una sintesi della economia globale, estremamente efficace nel fornire una visione complessiva di ciò che sta accadendo nei paesi e nei settori più rilevanti per l’Europa e nelle differenze di performance dell’Europa rispetto ai risultati dei paesi con maggiori successi nella crescita e nel dominio dei mercati. Allo stesso tempo il Rapporto costituisce un vasto documento programmatico, la cui pragmaticità è accentuata dall’assenza (tuttavia in certo modo preoccupante) di riferimenti espliciti alla teoria e alla ricerca economica, ma anche dalla rinuncia a una visione critica del modello di sviluppo dominante. Formiche.net - Commercio e capitali, cosa c’è dietro il Rapporto Draghi secondo Scandizzo Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Alla base del piano, ilpresenta (qui il commento gli Gloria Bartoli, del Gruppo dei 20) una sintesi della economia globale, estremamente efficace nel fornire una visione complessiva di ciò che sta accadendo nei paesi e nei settori più rilevanti per l’Europa e nelle differenze di performance dell’Europa rispetto ai risultati dei paesi con maggiori successi nella crescita e nel dominio dei mercati. Allo stesso tempo ilcostituisce un vasto documento programmatico, la cui pragmaticità è accentuata dall’assenza (tuttavia in certo modo preoccupante) di riferimenti espliciti alla teoria e alla ricerca economica, ma anche dalla rinuncia a una visione critica del modello di sviluppo dominante.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I vantaggi istituzionali del rapporto Draghi - Il rapporto Draghi ha attirato l’attenzione di politici e studiosi per le varie proposte riguardanti il governo dell’economia. Mi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Il futuro dell'Europa passa dalle competenze : il rapporto Draghi e la sfida dell’IA - Secondo l’indagine, il capitale umano è il principale attore della crescita economica, per cui è necessario tornare a mettere al centro le competenze, non più intese come mero “costo-funzione” ma quali pilastri fondamentali della rivoluzione digitale. Siamo all’alba di una nuova era, dove l’uomo e la macchina – necessariamente in quest’ordine – vivono in sinergia l’uno con l’altra. (Ilfoglio.it)

Il Rapporto Draghi traccia la via anche per le startup. E va seguita - Innovazione, tecnologia, ricerca e startup: questi sono i generatori di produttività su cui dovrebbero orientarsi i nostri invest... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)