"Qualcuno può darmi un camper dove poter vivere?" È questo l'appello di Maurizio Missiroli, 58enne ex operaio ora in pensione, alluvionato per la seconda volta a Forlì. Nel maggio del 2023 venne dichiarato disperso e soltanto dopo due giorni di ricerche fu tratto in salvo da un gommone dei Vigili

Colpito due volte dall'alluvione ora cerca un camper dove vivere : "Non ho più la forza per rimettere di nuovo tutto a posto" - "Sono stato alluvionato per la seconda volta e per fortuna un amico mi ha ospitato a casa sua. Ho fatto un appello su Facebook per chiedere se qualcuno può darmi un camper dove poter vivere”. Maurizio Missiroli, 58enne ex operaio ora in pensione, è ancora una volta alle prese con il fango... (Forlitoday.it)

