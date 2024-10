Cina: questo e’ lo Xinjiang (Di domenica 13 ottobre 2024) Urumqi, 13 ott – (Xinhua) – Lo Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, e’ una vasta regione nota per i suoi straordinari paesaggi naturali, le abbondanti risorse, il profondo patrimonio culturale e un’economia robusta. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: questo e’ lo Xinjiang Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Urumqi, 13 ott – (Xinhua) – Lo, nellanord-occidentale, e’ una vasta regione nota per i suoi straordinari paesaggi naturali, le abbondanti risorse, il profondo patrimonio culturale e un’economia robusta. Agenzia Xinhua

Cina : Xinjiang - autunno vivace nel lago Tianchi attira turisti - Pechino, 04 ott – (Xinhua) – Godetevi lo scenario mozzafiato del lago Tianchi, nello Xinjiang del nord-ovest della Cina. I turisti sono accorsi a fare escursioni e a navigare durante la Giornata nazionale cinese per ammirare i colori dell’autunno. Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)

Cina : Xinjiang - sviluppo favorito da trasmissione di energia elettrica - Agenzia Xinhua. Alla fine di agosto di quest’anno, lo Xinjiang aveva trasmesso ad altre parti del Paese un totale di 826,1 miliardi di chilowattora di elettricita’ prodotta localmente, secondo la filiale regionale della State Grid. Hami, 30 set – (Xinhua) – Dal 2010, la State Grid ha costruito tre canali di trasmissione dell’energia elettrica nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello ... (Romadailynews.it)

La Cina contro il gruppo di Calvin Klein : “Boicotta il cotone dello Xinjiang”. Le accuse sullo sfruttamento degli Uiguri - L'articolo La Cina contro il gruppo di Calvin Klein: “Boicotta il cotone dello Xinjiang”. La lista, annunciata per la prima volta nel 2019, include cinque aziende americane ma nessuna di queste ha particolari interessi in Cina perché operano nel settore della Difesa. Diverse voci critiche hanno chiesto alla Volkswagen di non essere coinvolta in queste pratiche date le evidenze sul fatto che ... (Ilfattoquotidiano.it)