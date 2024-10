Ilrestodelcarlino.it - "Cerchiamo sinergie col Comune di Faenza"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Nella sala del consiglio comunale di Modigliana si è svolto venerdì scorso un incontro tra le giunte comunali al completo del sindaco di Modigliana Jader Dardi e del suo omologo di Tredozio Giovanni Ravagli. Diversi gli argomenti trattati e condivisi per i due comuni, che pur appartenendo alla provincia di Forlì-Cesena gravitano come fondovalle sulla città di, provincia di Ravenna. "Un’importante occasione di confronto – spiega il sindaco Jader Dardi – utile per approfondire e affrontare congiuntamente i problemi del nostro territorio in un’ottica di collaborazione fra le due comunità della Val Tramazzo, unite anche dalle situazioni di emergenza che abbiamo dovuto affrontare".