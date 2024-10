Carta Docente 500 euro, per i docenti di ruolo da domani (lunedì 14 ottobre) alle 14:00 nuovamente disponibile il borsellino elettronico per gli acquisti (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunica che a partire dalle ore 14:00 di domani, lunedì 14 ottobre, i docenti di ruolo possono nuovamente accedere ai fondi della Carta del Docente e generare i voucher per l'acquisto di beni e servizi finalizzati all'aggiornamento professionale. L'articolo Carta Docente 500 euro, per i docenti di ruolo da domani (lunedì 14 ottobre) alle 14:00 nuovamente disponibile il borsellino elettronico per gli acquisti . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunica che a partire dore 14:00 di14, idipossonoaccedere ai fondi delladele generare i voucher per l'acquisto di beni e servizi finalizzati all'aggiornamento professionale. L'articolo500, per idida1414:00ilper gli

