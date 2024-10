Campi Flegrei, piano di evacuazione della Protezione Civile e le regioni gemellate (Di domenica 13 ottobre 2024) Ieri 12 ottobre la Protezione Civile in collaborazione con la Regione Campania e i Comuni interessati, ha svolto un’esercitazione come previsto dal piano di allontanamento assistito con l’evacuazione reale di un Campione di popolazione che ha partecipato alle attività esercitative su base volontaria nei 7 Comuni della zona rossa. Dalle aree di attesa previste dalle pianificazioni 2anews.it - Campi Flegrei, piano di evacuazione della Protezione Civile e le regioni gemellate Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ieri 12 ottobre lain collaborazione con la Regione Campania e i Comuni interessati, ha svolto un’esercitazione come previsto daldi allontanamento assistito con l’reale di unone di popolazione che ha partecipato alle attività esercitative su base volontaria nei 7 Comunizona rossa. Dalle aree di attesa previste dalle pianificazioni

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Settimana nazionale della protezione civile - in prefettura a Chieti un incontro illustrativo del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse - Nell’ambito della “Settimana nazionale della protezione civile”, si è tenuta alla prefettura di Chieti una riunione presieduta dal prefetto Gaetano Cupello, nel corso della quale si è scelto di illustrare, come documento emblematico, il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse... (Chietitoday.it)

La protezione civile piange il "gigante buono" Stancampiano : proclamato il lutto cittadino - Capo d'Orlando piange la morte di Giancarlo Stancampiano, 64 anni, responsabile della Protezione Civile per venti anni. . Giancarlo si è dedicato con passione alla tutela del nostro. Appassionato di basket, dipendente comunale, era un faro per le manifestazioni e tutte le iniziative del Comune. (Messinatoday.it)

Brescia - allerta gialla e arancione : attivato il piano di Protezione Civile - A Brescia torna il maltempo e la Protezione Civile si prepara a fronteggiarne i disagi. . Le previsioni per la giornata di oggi promettono infatti temporali localmente di forte intensità: il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha quindi diramato, per il territorio comunale. (Bresciatoday.it)