Caffè e cacao alle stelle Bene i piatti già pronti

(Di domenica 13 ottobre 2024) A fare il punto sulle ultime tendenze in materia di scelte alimentari e su cosa aspettarsi nel prossimo futuro, è Paolo De Lorenzi, titolare di Conad Superstore Galilei e La Fontana di Ravenna. De Lorenzi, quali sono i prodotti che non mancano mai nei carrelli dei consumatori? "Frutta e verdura e questo è indice di una maggiore attenzione verso l’alimentazione più sana ed equilibrata. Da qualche tempo invece la carne è un po’ in difficoltà, forse anche perché qualche dieta tende a demonizzarla". La frenata della carne non sarà legata anche all’aumento dei prezzi? "Sì. C’è una carenza di prodotto, al punto che anche Paesi come Spagna e Polonia che sono sempre stati grandi esportatori di carne, ora importano anche loro. Le prospettive non sono rosee: sono in arrivo rincari del 10-15% per quanto riguarda la carne bovina e suina.