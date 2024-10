Dilei.it - Ballando con le Stelle 2024, classifica e pagelle terza puntata: Paolantoni demolito (0), contratto per Caressa-Parodi (10+)

(Di domenica 13 ottobre 2024) Siamo alladicon le, appuntamento immancabile del sabato sera firmato Rai1: la conduttrice Milly Carlucci, dopo che nella secondaha accolto Barbara D’Urso come ballerina per una notte, ha ospitato una delle coppie d’oro, ovvero Benedettae Fabio. Non è piaciuto ai più, invece, il comportamento riservato dalla giuria a Francesco, la cui presenza era a rischio fino a oggi. Francescomesso in difficoltà dalla giuria. Voto: 0 ma simbolico Nellain onda il 12 ottobredicon le, Francescosi è ritrovato nelle condizioni di dover modificare la coreografia a causa di un problema di salute. Con la sua insegnante, ovvero Anastasia Kuzmina, ha spiegato cos’era successo e di non essersi sentito molto in forma, facendo riferimento a un problema di stomaco.