Avellino-Casertana, è il giorno del derby al Partenio: presentazione, ultime e dove vederla (Di domenica 13 ottobre 2024) La cura di Raffaele Biancolino sta funzionando, l'Avellino torna a recitare un ruolo da protagonista in campionato. Dopo un avvio di stagione complicato, la squadra biancoverde si è ripresa e vuole continuare a scalare la classifica per avvicinarsi alle zone di vertice. Archiviate l'ottima Avellinotoday.it - Avellino-Casertana, è il giorno del derby al Partenio: presentazione, ultime e dove vederla Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La cura di Raffaele Biancolino sta funzionando, l'torna a recitare un ruolo da protagonista in campionato. Dopo un avvio di stagione complicato, la squadra biancoverde si è ripresa e vuole continuare a scalare la classifica per avvicinarsi alle zone di vertice. Archiviate l'ottima

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avellino-Casertana - le probabili formazioni - Manca poco al derby Avellino-Casertana, valido per la nona giornata di campionato di Serie C, girone C, che sarà disputato al Partenio-Lombardi. Fischio d'inizio alle ore 19.30. La probabile formazione biancoverde. Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De... (Today.it)

Avellino-Casertana - le probabili formazioni - Manca poco al derby Avellino-Casertana, valido per la nona giornata di campionato di Serie C, girone C, che sarà disputato al Partenio-Lombardi. Fischio d'inizio alle ore 19.30. La probabile formazione biancoverde. Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De... (Avellinotoday.it)

Avellino-Casertana oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie C 2024/25 - it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match. 30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport Arena, Sky Sport 255 e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface. Importante ora per Patierno e compagni dare continuità contro la Casertana, reduce dal ko interno per 3-1 contro il Catania della scorsa giornata. (Sportface.it)