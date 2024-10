ATP Stoccolma, Berrettini rientra nel derby con Darderi, Rublev comanda il seeding (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo il Masters 1000 di Shanghai, comincia l’ultimo spicchio di stagione con i tornei indoor in Europa. Da domani saranno in programma tre ATP 250: Almaty in Kazakistan, Anversa in Belgio e Stoccolma in Svezia. Quest’ultimo è indubbiamente l’evento con maggiore tradizione dei tre, essendo nato nel lontano 1969 e venendo ospitato dall’affascinante impianto del Kungliga tennishallen, unico nel suo genere con tribune in legno. Saranno tre gli italiani presenti nel torneo svedese e c’è curiosità specialmente intorno a Matteo Berrettini: il romano ha giocato una discreta stagione asiatica, passando un turno a Shanghai e un turno a Tokyo. Fortunatamente è stato scongiurato il pericolo di un problema fisico serio agli addominali: l’azzurro si era infatti ritirato dopo il primo set del match contro Fils, ma è tornato regolarmente in campo la settimana successiva. Oasport.it - ATP Stoccolma, Berrettini rientra nel derby con Darderi, Rublev comanda il seeding Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo il Masters 1000 di Shanghai, comincia l’ultimo spicchio di stagione con i tornei indoor in Europa. Da domani saranno in programma tre ATP 250: Almaty in Kazakistan, Anversa in Belgio ein Svezia. Quest’ultimo è indubbiamente l’evento con maggiore tradizione dei tre, essendo nato nel lontano 1969 e venendo ospitato dall’affascinante impianto del Kungliga tennishallen, unico nel suo genere con tribune in legno. Saranno tre gli italiani presenti nel torneo svedese e c’è curiosità specialmente intorno a Matteo: il romano ha giocato una discreta stagione asiatica, passando un turno a Shanghai e un turno a Tokyo. Fortunatamente è stato scongiurato il pericolo di un problema fisico serio agli addominali: l’azzurro si era infatti ritirato dopo il primo set del match contro Fils, ma è tornato regolarmente in campo la settimana successiva.

Tabellone ATP Stoccolma 2024 : subito derby tra Darderi e Berrettini - Sonego con vista Ruud - Il suo è un inizio particolare, perché per la prima volta sfiderà Luciano Darderi in quello che a tutti gli effetti è un accoppiamento che ribalta le teste di serie. Va detto che esiste una storia pre e post-1994, anno dell’ultima edizione in cui il torneo è stato quello che oggi erano i Masters 1000 ed aveva anche la possibilità di giocarsi al Globen, l’attuale Avicii Arena di Stoccolma ... (Oasport.it)

Tabellone Atp Stoccolma 2024 - Rublev guida il seeding. In campo Berrettini - Darderi e Sonego - Il tabellone principale del torneo Atp 250 di Stoccolma 2024, evento su veloce indoor di scena nella capitale svedese dal 14 al 20 ottobre prossimi. Presente anche Grigor Dimitrov, mentre per i colori italiani sono tre gli azzurri che hanno un posto nel main draw. In campo Berrettini, Darderi e Sonego PRIMO TURNO PARTE ALTA (1) Rublev bye (WC) L. (Sportface.it)

Dove giocheranno gli italiani la prossima settimana nei tornei ATP di Stoccolma - Almaty e Anversa. C’è Berrettini - Berrettini, in particolare, ha due obiettivi: scalare la classifica e portarsi il più vicino possibile alla top-32 al fine di garantirsi una presenza tra le teste di serie del prossimo Australian Open; acquisire ulteriormente il ritmo partita in vista delle Finali di Coppa Davis, in programma dal 19 al 24 novembre a Malaga (Spagna) sul veloce indoor. (Oasport.it)