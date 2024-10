Atp Shanghai, la finale: Sinner in campo contro Djokovic (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner in campo contro Novak Djokovic. Il tennista azzurro, numero uno del mondo e il serbo, numero quattro, si affrontano nella finale del Masters 1000 di Shanghai, in Cina. Il 23enne altoatesino è approdato all’ultimo atto della competizione dopo aver sconfitto il ceco Tomáš Machá? (n°33 Atp) con il punteggio di 6-4 7-5, ottenendo così la matematica certezza di chiudere l’anno da numero 1 al vertice della classifica mondiale. Il 37enne di Belgrado, invece, dall’altra parte del tabellone, ha messo k.o. lo statunitense Taylor Fritz (n°7) per 6-4 7-6. Lapresse.it - Atp Shanghai, la finale: Sinner in campo contro Djokovic Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024) JannikinNovak. Il tennista azzurro, numero uno del mondo e il serbo, numero quattro, si affrontano nelladel Masters 1000 di, in Cina. Il 23enne altoatesino è approdato all’ultimo atto della competizione dopo aver sconfitto il ceco Tomáš Machá? (n°33 Atp) con il punteggio di 6-4 7-5, ottenendo così la matematica certezza di chiudere l’anno da numero 1 al vertice della classifica mondiale. Il 37enne di Belgrado, invece, dall’altra parte del tabellone, ha messo k.o. lo statunitense Taylor Fritz (n°7) per 6-4 7-6.

