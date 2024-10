Atletica, Fabbri: “Crouser? A Los Angeles mi accontenterei dell’argento dietro di lui” (Di domenica 13 ottobre 2024) L’exploit di Leonardo Fabbri nell’ultimo anno fa sognare in grande l’Italia, anche se nel getto del peso c’è un fenomeno assoluto che difficilmente concede spazio agli avversari. Si tratta dello statunitense Ryan Crouser, unico atleta della storia capace di vincere tre ori olimpici consecutivi in questa specialità (Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024). Il 31enne potrebbe agguantare il poker proprio nell’edizione casalinga dei Giochi, a Los Angeles 2028, raggiungendo nella leggenda i connazionali Al Oerter (oro nel disco tra Los Angeles 1948 e Roma 1960) e Carl Lewis (saltatore in lungo oro da Los Angeles 1984 ad Atalanta 1996). Couser e Fabbri si sono incontrati in occasione del Festival dello Sport di Trento, con lo statunitense che ha speso splendide parole nei confronti dell’azzurro: “Il suo processo di crescita è stato esemplare. E tecnicamente parlando ho parecchio da invidiargli. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L’exploit di Leonardonell’ultimo anno fa sognare in grande l’Italia, anche se nel getto del peso c’è un fenomeno assoluto che difficilmente concede spazio agli avversari. Si tratta dello statunitense Ryan, unico atleta della storia capace di vincere tre ori olimpici consecutivi in questa specialità (Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024). Il 31enne potrebbe agguantare il poker proprio nell’edizione casalinga dei Giochi, a Los2028, raggiungendo nella leggenda i connazionali Al Oerter (oro nel disco tra Los1948 e Roma 1960) e Carl Lewis (saltatore in lungo oro da Los1984 ad Atalanta 1996). Couser esi sono incontrati in occasione del Festival dello Sport di Trento, con lo statunitense che ha speso splendide parole nei confronti dell’azzurro: “Il suo processo di crescita è stato esemplare. E tecnicamente parlando ho parecchio da invidiargli.

