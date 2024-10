Asfaltature, marciapiedi e interventi ai sottoservizi: tutti i cantieri della settimana (Di domenica 13 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayLavori di asfaltatura e sui marciapiedi, ma anche interventi ai sottoservizi. Numerosi i cantieri, più o meno “invasivi” che partiranno la prossima settimana. Sono alcuni dei principali cantieri in programma dalla prossima settimana Firenzetoday.it - Asfaltature, marciapiedi e interventi ai sottoservizi: tutti i cantieri della settimana Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayLavori di asfaltatura e sui, ma ancheai. Numerosi i, più o meno “invasivi” che partiranno la prossima. Sono alcuni dei principaliin programma dalla prossima

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manutenzione di strade e marciapiedi in città - si parte dalle basole a Bari Vecchia : "Interventi in tutti i quartieri" - Sono partiti questa mattina, in via Jacopo Calò Carducci, i lavori di ripristino della basole a Bari Vecchia. Gli interventi si sono resi necessari per garantire l'adeguata manutenzione del manto stradale ricco di storia e per tutelare l'incolumità dei cittadini nel passaggio sui tratti segnati... (Baritoday.it)

Dai marciapiedi alla manutenzione degli impianti sportivi : gli interventi in Consiglio - "Investimenti sull'incremento dei servizi ai cittadini, politiche giovanili, politiche green, partecipazioni a bandi, manutenzione marciapiedi e segnaletica stradale, investimenti su eventi e turismo". Una nota proveniente dal primo cittadino di Tresignana Mirko Perelli ha ricordato che "la... (Ferraratoday.it)

“Manutenzioni di strade e marciapiedi. "Il punto" sui lavori ultimati e sui prossimi interventi” - Arezzo, 19 settembre 2024 – “Manutenzioni di strade e marciapiedi. Altri lavori di asfaltatura, per via delle condizioni del meteo, verranno rinviati alla prossima primavera, per esempio quelli programmati per la zona della Scheggia e quelli prossimi della strada comunale del Sasso prossimi al Comune di Citerna nonché quello di adeguamento stradale in via dei Fabbri nella frazione di Tavernelle. (Lanazione.it)