Ancora e sempre più Sinner: il tifoso del Milan vince pure a Shanghai (Di domenica 13 ottobre 2024) Sinner, tennista numero uno al mondo e tifoso del Milan, ha vinto Ancora: trionfo pure a Shanghai contro Djokovic, altro rossonero Pianetamilan.it - Ancora e sempre più Sinner: il tifoso del Milan vince pure a Shanghai Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 13 ottobre 2024), tennista numero uno al mondo edel, ha vinto: trionfocontro Djokovic, altro rossonero

Sarà ancora Sinner contro Djokovic. Il serbo batte Fritz in due set e vola in finale a Shangai - Ogni finale è diversa, devo giocare il meglio possibile per trovare le giuste soluzioni. Il serbo batte Fritz in due set e vola in finale a Shangai sembra essere il primo su ilNapolista. “Fritz è andato in vantaggio di un minibreak per due volte, ma prima uno sciagurato doppio fallo sul 5-3 e poi un dritto sparato via sul 6-5 e set point hanno regalato a Djokovic la finale numero 59 in carriera ... (Ilnapolista.it)

Shanghai - è ancora Sinner. L’azzurro conquista la semifinale - L’azzurro conquista la semifinale appeared first on L'Identità. . Sale così a 63 il numero di match vinti nel corso della stagione da parte del tennista […] The post Shanghai, è ancora Sinner. Prosegue il cammino di Jannik Sinner a Shanghai che conquista la sua prima semifinale in carriera al torneo cinese dopo aver archiviato pratica Daniil Medvedev in un’ora e 25 minuti di gioco con i ... (Lidentita.it)

Masters 1000 Shanghai - Sinner non si ferma : ancora semifinale - annientato Medvedev. Ora aspetta Alcaraz - Dominante e cauto: Jannik Sinner padroneggia il quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai contro Daniil Medvedev in due set (6-1; 6-4) e si riserva un posto tra i migliori quattro del torneo. Comunicato il forfait per l’Atp 500 di Vienna, il 28 ottobre comincerà l’ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi Bercy. (Ilfattoquotidiano.it)