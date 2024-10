Oasport.it - Ambesi difende Sinner: “Se venisse squalificato anche solo per un giorno, sarebbe vittima di una caccia alle streghe”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Massimilianosi è soffermato sul trionfo di Jannikal Masters 1000 di Shanghai, dove il tennista italiano ha liquidato Novak Djokovic in due set e ha conquistato il settimo titolo di una stagione da favola: “Secondo me Djokovic ha giocato una delle sue migliori tre partite dell’anno. La partita di oggi dimostra che Djokovic è uno dei primi tre giocatori al mondo come livello. I tornei più importanti li hanno vinti tutti, Alcaraz e Djokovic, l’oro olimpico ha un grande peso specifico“. Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito, nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Questa vittoria perha un enorme peso specifico, per come arrivata e per il percorso affrontato. Ha dato una dimostrazione di forza imponente.