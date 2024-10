Lanazione.it - Allen, umbertidese in Florida: “La mia casa devastata dall’uragano”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Umbertide (Perugia), 13 ottobre 2024 – C’è anche untra coloro hanno avuto la propriada Helene, l’uragano che ha messo letteralmente in ginocchio latra danni, morti e feriti, ed a cui si è aggiunto, una settimana dopo, anche l’uragano Milton, che ha colpito gli stessi luoghi. Si tratta diLiberato, sangue per metà orgogliosamente italiano e l’altra americano, legatissimo a Umbertide, città natale della madre. Tutto è accaduto il 27 settembre quando Helene si è abbattuta su St. Petersburg, nella Tampa Bay, doveviveva con la famiglia, inondandola, distruggendo lae portando via i ricordi di una vita. “È stata una cosa surreale – racconta l’uomo – avevamo alcuni sacchi di sabbia davanti alle porte ma non hanno resistito. Quello che resta dellasono soltanto la camera matrimoniale e un salotto, al secondo piano, ed un garage.