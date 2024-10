Calciomercato.it - Allarme in Nazionale: l’attaccante torna subito a Milano

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) La sosta Nazionali fa scattare un nuovo. Gli ultimi aggiornamenti in casa Milan La pausa Nazionali miete un’altra “vittima”.dopo il problema fisico accusato dopo l’ultimo allenamento: scatta l’per il Milan. Paulo Fonseca (Fonte LaPresse) – Calciomercato.itPaulo Fonseca perde per infortunio Samuel Chukwueze.nigeriano si è infortunata nel ritiro della sua. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’esterno si è fermato in allenamento con la sua Nigeria per un problema muscolare. L’entità dell’infortunio non è al momento chiara, con il calciatore che rientrerà in anticipo in Italia. La reale entità dell’infortunio sarà chiarita dopo gli esami strumentali. L'articoloinproviene da CalcioMercato.it.